Sixto Pereira sostiene que Fernando Lugo apoyaría la dupla Euclides Acevedo – Jorge Querey

El parlamentario acotó que el expresidente iba a llevar en cuenta la opinión de Alegre a la hora de la injerencia que ha tenido en los últimos tiempos los Estados Unidos en los asuntos internos del país. Apuntó que la idea no es solamente estar en contra de la ANR, sino también brindar soluciones a las problemáticas que aquejan a la sociedad.

“Creo que por el Gobierno de la Alianza cuando hicimos desde el campo popular y acordando con el sector del PLRA sobre cinco o seis puntos, hicimos un redireccionamiento de la política de Estado tuvimos resultados importantes tanto para el sector económico como para el sector campo popular e integración”, explicó.

“Creo que Fernando Lugo con esas características se coloca en la fórmula de la dupla Acevedo – Querey, indiscutible en términos lo que significa los puntos de acuerdo sobre la cual coincidimos, en el otro bloque de la Concertación es una sumatoria del bloque opositor, ahí no hay opositor”, aseveró.

“Por las características y la posición pública de definirse de Efraín Alegre de centroderecha y no considerar a la fuerza de la izquierda para ser parte de la chapa presidencial, no discutir abierta y públicamente sobre las propuestas, qué hacer ante la política de exterior y su injerencia de la diplomacia norteamericana en nuestro país, nada no dice”, enfatizó.

“Entonces siendo coherente con esa línea lo que hemos construido y hemos tenido esa experiencia de la pluralidad en el Gobierno se coloca, no es solo hacer la contra y estar en contra del Partido Colorado, sino buscar solución de fondo a la ciudadanía”, concluyó.

