Sistema Penitenciario debe estar “bajo sospecha” tras ingreso de ataúd de Osvaldo Villalba al Penal

“Si el ministro de Justicia o la directora del Buen Pastor ceden ante la amenaza de un amotinamiento nuestro sistema penitenciario debe estar bajo sospecha. El Estado en materia de seguridad y defensa de la aplicación de la Ley no puede tolerar este tipo de cosas. Creo que la destitución de ambas personas es justificable”, dijo.

“El fin de semana hubo una especie de victoria política del Gobierno donde se derriba al principal conductor militar del EPP y un par de días después se produce algo bochornoso e inexplicable”, expresó.

“Cuando estaba preso en la Tercera en agosto de 1975 falleció mi padre que era excombatiente de la Guerra del Chaco. Monseñor Rolón fue con mi mamá a hablar con el ministro Montanaro para que me diera permiso de una hora para ir al velorio de mi papá, pero no autorizó. Entiendo bien la situación de un familiar que quiera despedirse, pero jamás me hubiera antojado que el féretro de mi papá fuera a la cárcel”, contó.

