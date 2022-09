Sindicato del BCP no sabe explicar los motivos por el cual rechazan la designación de Carmen Marín

Escuchá esta Noticia en Audio.

El secretario aclara que no se trata solo del sindicato, el comunicado engloba más funcionarios, también dijo que no están contra Carmen Marín precisamente si no con los nombrados que no reúnen los requisitos como experiencia en política monetaria en bancos centrales.

Según explicó el proceso por el cual Marín fue nombrada en el cargo sería el motivo de la queja.

El economista Samuel Acosta explicó que los movimientos entre Hacienda y el BCP son normales y que es atribución del jefe de Estado realizar las designaciones, según crea conveniente.

“Nosotros solo sentamos postura sobre el conflicto de intereses entre Ministerio de Hacienda y BCP”. “Se apeligran muchas cosas y puede llegar a haber personas que trabajen sin que sean remunerados apropiadamente”.

