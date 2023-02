Silva Facetti aclara que su renuncia al JEM no es por motivos políticos

El senador Fernando Silva Facetti aclaró que su renuncia como representante del Senado en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados no se debe a motivos políticos, desacuerdos ni problemas de entendimiento.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Cuando asumimos con Enrique Bacchetta nos pusimos una meta de dar tratamiento a todas las denuncias e investigaciones que estaban abiertas. No había un magistrado que te pudiera decir ‘a mí no me importa las investigaciones del Jurado’. Se establecieron criterios de transparencia”, comentó.

“Está elección que tuvimos de la nueva mesa directiva del Jurado de Enjuiciamiento fue por unanimidad de los ocho miembros. No hay desacuerdos, el trabajo que se inició después de un proceso muy agitado que tuvo el Jurado con administraciones anteriores”, refirió.

Designación de nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia:

“Por lo que escuche el ministro Fretes no participará. Algunos ministros manifestaron que si llegaba a participar Fretes no participarían ellos”, dijo.

More Entradas for Show: Franja Roja