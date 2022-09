Si un paraguayo vota en el extranjero se viola la Constitución, afirma abogado

Escuchá esta Noticia en Audio.

“En el año 2010 se produjo la enmienda de la Constitución del artículo 120, donde decía que se incluía que los paraguayos en el extranjero son electores, sin más restricciones de las que establece la Constitución, qué significa esto, que hay restricciones. Estas restricciones están bien marcadas. El tribunal Electoral no tiene jurisdicción ni competencia en el extranjero,es jurisdiccional, solo es para el territorio de Paraguay. No se puede hacer distrito electoral en España, Argentina o Estados Unidos”.

“El pueblo es el que está aquí en Paraguay. Nosotros cuando hicimos la Constitución en el 92 lo hicimos para aquí, para este pueblo. Para permitir el voto en el extranjero se debe reformar la Constitución. No se puede poner que todos son los electores, porque no es así”.

El abogado dió un ejemplo: “el voto para Senado por ejemplo, dice que ellos serán electo en jurisdicciones nacionales, acaso Bs As o Clorinda son nacionales”.

No se hizo una reforma, solo se hizo una enmienda y ahora dicen que todo está bien, y no es cierto. El peor vicio es el político que ignora la violación de la Constitución. La Constitución es un límite, limita los poderes, el abogado dijo que los votos de los paraguayos en el extranjero es nulo.

“No se hicieron en Embajada (las votaciones), se hicieron en colegios electorales, ahí no se pueden controlar los delitos electorales”.

“Cuando se definió lo de los votos de los paraguayos en el extranjero yo me opsu, no por que no quiero que se haga, sino porque no se debe hacer de esa manera, hay varias acciones que se deben realizar”.

“La Constitución se hizo para los paraguayos radicados en Paraguay, no para los que están en el extranjero”. El abogado detalló que los artículos que se están violando son 156, 273, 230, 223.

El abogado cerró diciendo que lo grave es que hay casi 3 millones de paraguayos viviendo en el exterior, por lo que sus votos pueden ser determinantes.

