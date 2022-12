“Si no clasificamos a mundiales es difícil que los jugadores vayan a Europa”, dice Julio González

Escuchá esta Noticia en Audio.

“El cuerpo técnico debe trabajar por el grupo, deben tener un mismo objetivo que es clasificar al próximo Mundial. Todos los jugadores deben acompañar”, manifestó.

¿Estamos lejos del fútbol de alto nivel?

“El déficit está en las formativas, poco y nada cambió. En escuela de fútbol se sigue cometiendo el error en ir por los resultados, si no ocurre eso los padres critican”, refirió.

González Ferreira fue invitado por la FIFA para participar del Mundial de Qatar, aseveró que pudo compartir con grandes leyendas de fútbol que lo recordará para toda la vida.

“Estuve nueve días en el Mundial, fui invitado por la FIFA, compartí con grandes leyendas. Es una experiencia única, son momentos únicos que quedarán como lo fue en Atenas 2004”, indicó.

“Le digo al presidente de la FIFA, Giovanni Infantino, que siempre me invite y al presidente Robert Harrison que me siga proponiendo como leyenda de la FIFA. Me gustaría seguir trabajando, esto es lo que me da vida a mí”, sostuvo.

