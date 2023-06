“Si los colorados tienen mayoría en ambas Cámaras pueden darse retrocesos importantes”, dice Richer

El senador anunció que tienen actividades marcadas con el Frente Guasú. “Para el 15 de julio tenemos una plenaria, hay que entender que el Frente Guasú es la unión de varios partidos. La derrota fue muy dura, tenemos que hacer una autoevaluación política, una autocrítica”.

Sobre Lugo: “Tendré una reunión con él. Su evolución es increíble”, afirmó.

Sobre las declaraciones de Sixto Pereira: “Nosotros no entramos en política para hacernos ricos, el monto que se percibe es muy respetable, es un monto que está bien. Yo no me quejo, hay muchos compatriotas que ni sueldo mínimo ganan”.

Sobre el Congreso: “Este es un escenario dominado por los colorados, una oposición que debe estar unida. Esta semana vamos a ver si estamos unidos. Si el Partido Colorado tiene mayoría se puede tener un gran retroceso en el Congreso”.