“Si hay reforma constitucional hablaremos de la comunidad gay, ahora no “, afirma Chilavert

Escuchá esta Noticia en Audio.

“No es ser atrasado cuidar a la familia tradicional.” sostuvo el precandidato presidencial, y afirmó que si buscan una reforma educativa “no lo quieran imponer, con los niños no hay que meterse.” dijo.

Comentó que estuvo en la marcha de la transformación educativa y aseveró que en el lugar lo recibieron con “abrazos”, “yo participé en la marcha de hoy todo empapado, me pidieron fotos, autógrafos, me abracé con la gente y no vi ningún político abrazándose con la gente”, sostuvo.

El excapitán de la albirroja mencionó su principal objetivo es “potenciar la educación”, y asegura tener la aceptación de la gente, “tenemos la aceptación espectacular en todo el país, estamos trabajando callados sin molestar a nadie”, afirmó.

Sostiene que el Partido de la Juventud es el “verdadero cambio” porque no está “contaminado como los demás partidos”.