Si confirman que fiscales votaron en internas coloradas deben ser sancionados, afirman desde la ANR

El doctor Gustavo Cazal, presidente del Tribunal de Conducta de la ANR, sostuvo que si se confirma que 41 fiscales habrían votado en las internas coloradas del 2021 deben ser sancionados ya que "a simple vista parece un acto que no es ético”.

“A simple vista parece un acto que no es ético, si es que un fiscal está afiliado y compite otra vez eligiendo cargos electivos usando su derecho al voto, tendría que no estar afiliado al Partido Colorado como mínimo. La sanción debe ser ética”, aseveró.

“Para la configuración de un hecho que pueda merecer nuestra competencia en el juzgamiento de algún fiscal que pudo haber votado tiene que haber una actitud de denuncia de alguien que se sintió agraviado que sería afiliado del Partido Colorado”, sostuvo.

Mencionó que “incurrieron en una falta de ética. Nosotros tendríamos que revisar el rigor de la situación sino pidieron la suspensión de su condición de afiliado”.

“En el marco de las atribuciones del Tribunal si se configura una cuestión que no es ética podrá intervenir. No se si el hecho cometido por estos fiscales fue en una elección interna del Partido Colorado, y ellos tendrían que ser imparciales para cualquier actividad electoralista porque tienen competencias no sólo electorales sino de juzgamientos”, afirmó.

“No pueden pertenecer a ningún partido si es que están en ejercicio. Creo que deben ser descalificados por un órgano”, dijo.