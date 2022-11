SET debería demostrar “más empatía” con los contribuyentes, afirma especialista

Escuchá esta Noticia en Audio.

La especialista dijo que tratará, mediante la presión popular, que la ley de deducibilidad del 100% del IVA se vuelva a reconsiderar, ya que traerá muchos beneficios al contribuyente, y a largo plazo al estado.

“Ya hemos recolectado más de 4.000 firmas para pedir a los Diputados que se ratifiquen con la deducción del IVA en un 100% como aprobó el Congreso, queremos que la gente se manifieste y se rechace el veto del Ejecutivo”. “el veto presidencial ya estaba definida desde que se inició esta discusión, ahora está en la última etapa de una final donde necesitamos que Diputados y Senadores definan este partido con la camiseta del Paraguay”.

“La SET hoy está de forma arbitraria limitando la posibilidad de deducción del contribuyente. Creemos que este decreto del Ejecutivo es inconstitucional”. “El Gobierno hablan de inequidad y de US$ 100 millones menos de recaudación con deducción del IVA, pero ese mismo monto buscan en un año electoral inyectar a la economía al pago de ayudas sociales”.

Dura crítica al sistema de Tributación: “La SET no quiere que salga la ampliación de la deducción porque permitirá dejar como precedente para que otros aspectos de otras leyes se puedan cambiar. Acá el problema no es el porcentaje, eso no les interesa”.