“Tenemos suficiente agua para consumir, pero la preocupación va creciendo con el avance de la contaminación del Río Paraguay”, señaló.

“Cuando se entra en periodo de muchas lluvias arrastra residuos de campos deforestados que caen en el canal del Río y eso produce la mortandad de peces”, contó.

Refirió que se necesita potenciar los servicios de provisión de agua natural.

