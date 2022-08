Sequía en el Chaco: Ayuda del Gobierno depende si autoridades responden o no a su partido, aseguran

Acotó que debido a está situación política debe comprar el líquido vital para sobrevivir y compartir con otras personas. Comentó que en varias partes de la región occidental ya declararon estado de emergencia.

“La ayuda del Gobierno Nacional depende de las autoridades que se encuentren en las municipalidades, si pertenecen y responden al movimiento de Horacio Cartes la ayuda es casi nula”, aseveró.

“Hoy me van a traer 20.000 litros de agua, me va a costar Gs. 1.000.000 seguramente. Hay comunidades indígenas que ya no tienen tajamares, es preocupante la situación”, señaló.

“Hace una semana en Boquerón declararon emergencia departamental por la sequía que se vive en el Chaco. Ha bajado el agua de los tajamares, las aguas de los pozos ya no abastecen”, indicó.

