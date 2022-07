Senador no se sorprende por permiso que brindaron a funcionaria para candidatarse a cargo electoral

El senador Pedro Santa Cruz, señaló que no amerita que una funcionaria judicial sea candidata para un cargo electoral, pero no se sorprende ya que autoridades como el presidente de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes y la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez tienen vínculos políticos entre sus parentescos.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Personalmente para mí no corresponde, porque hay una batería que prohíbe estas leyes, pero no me extraña que venga esto del presidente de la CSJ Antonio Fretes, que siempre participo en actos políticos. Tenemos también el ejemplo del hermano de la fiscala general que es candidato por un movimiento”, apuntó.