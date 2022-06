Senador Fulgencio Rodriguez denunciará a abogada por “atropello” tras incidentes en Alto Paraná

Escuchá esta Noticia en Audio.

“La señora Michelle Bettancourt, es la abogada de unos brasileros invasores que quieren robar las tierras de los indígenas que el INDI les compró en el año 1997. Se interpuso con 200 manifestantes cuando terminamos la reunión, se tiró frente a mi camioneta”, expresó.

“Quieren tergiversar totalmente. ‘Pelotuda salí de mi camino yo no te hice nada a vos’ le dije a la señora. No le toque la cara, ¿cómo le voy a tocar a una mujer?. No soy ni un loco”, sentenció.

Mencionó que junto con el titular del INDI, el monseñor Gavilán y un representante de la Diócesis de Ciudad del Este fueron para verificar las condiciones en las que se encontraban la comunidad Ka’apoty del pueblo Ava Guaraní.

