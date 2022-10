Senado rechazaría proyecto que pone en riesgo al parque Médanos del Chaco

Escuchá esta Noticia en Audio.

“El presidente de la Comisión (Sixto Pereira) ya sacó un comunicado en donde se compromete y pide el apoyo a la ciudadanía como a las organizaciones sociales ambientalistas para rectificar este error cometido por la Cámara de Diputados”, comentó.

“Las áreas silvestres protegidas protegen procesos biológicos y ecológicos de interés general no de interés particular. Se cuida para un futuro. La máxima categoría de un área silvestre es un parque nacional y allí el dueño somos todos pero el que administra por Ley es el MADES”, refirió.

Cabe recordar que el miércoles pasado los Diputados dieron media sanción al proyecto de Ley que modifica los artículos 4° y 6° de la Ley 5723/2016, que declara como área silvestre protegida bajo dominio público al Parque Nacional Médanos del Chaco.

