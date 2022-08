Senado otorgaría permiso con goce de dieta a Lugo tras sufrir un ACV

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Partiendo de la carta magna, los permisos son concedidos a los legisladores para ocupar cargos de ministros o embajadores, bajando el texto del reglamento interno tanto del Senado y del de Diputados, los senadores están obligados a asistir a las sesiones plenarias y a las comisiones a las cuales forman parte”, refirió.

“Si la inasistencia sobrepasa el tiempo de tres sesiones consecutivas o cinco alternadas es la Cámara la que debe decidir conceder el permiso con o sin goce de dieta, quiero remitirme a los antecedentes que hemos tenido en casos similares: Feliciano Martínez, quien padecía de una enfermedad cuando ejercía la titularidad del Senado, la Cámara optó por otorgarle el permiso con goce de dieta”, afirmó.

Sostuvo que hay que tener en cuenta que cuando se otorga el permiso con goce de dieta no se convoca al suplente ya que no cuentan con el presupuesto. “Hay que tener en cuenta que tenemos presupuestado para abonar su dieta a 45 senadores, no a 46”, explicó.