A partir de esto, el pleno se constituyó en comisión, estudió la propuesta y acabó siendo aprobada en general con 26 votos a favor, dejando el tratamiento en particular para dentro de ocho días.

“Es una iniciativa que hemos tomado como bancada y pusimos a disposición del pleno el proyecto por el cual llevamos una serie de denuncias contra la exfiscala General del Estado, Sandra Quiñónez, por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”, señaló el senador.

“Esta iniciativa es a partir de todo lo que es de público conocimiento, de los documentos y las denuncias, una serie de casos en los cuales se congelaron en el tiempo, creemos que es importante para consolidar las instituciones”, sostuvo.

Sobre nuevas designaciones de EEUU:

“Sorprendió el caso de Jorge Bogarín, habría que ver los argumentos. Básicamente fue sorprendente esa situación”, explicó.

Sobre llegada de Lugo a Paraguay:

a Paraguay: “A mi no me confirmaron qué día llegaría porque dependía de algunas cuestiones. No puedo viajar para acompañarlo de regres. Más allá de la alegría de su regreso es una persona en recuperación y hay que tener prudencia. Se debe tratar desde el punto de vista humano”, manifestó.