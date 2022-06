Sede a confirmar para encuentro de Ameliano ante Olimpia por el Torneo Apertura

“Nosotros tratamos de ser organizados con nuestras limitaciones económicas. Al comienzo de año buscamos una sede donde hacer de local, consultamos si el escenario podría ser la cancha de Trinidense y nos aprobaron. Nos encargamos de que el campo de juego esté en condiciones, arreglamos las lumínicas y todo los que nos solicitaron”, explicó.

“Hubo algunos inconvenientes en el campo de juego. Pero había un poco de barro por el tipo de suelo. Nosotros recibimos cuando empezó el parate una notificación de que el Martín Torres (cancha del Sportivo Trinidense) estaba inhabilitado”, señaló.

“La cancha se inhabilitó hace 15 o 20 días porque faltaba hacer mejoras en el campo de juego que sí se hicieron y concluyeron en tiempo y forma. A partir de ahí todavía no hay una rehabilitación del campo de juego”, comentó.

“A mi particularmente esta situación me incomoda porque ya me causa un desgaste psicológico. Nosotros cumplimos con todo los que nos habían solicitado, en vez de preocuparme por el plantel para que lleguen en las mejores condiciones a estos últimos cinco partidos estoy con el tema del campo de juego”, mencionó.

Divisional aún no cuenta con el informe de la situación del Estadio

El presidente de la Divisional Profesional, Carlos Sosa Jovellanos afirmó que aún no cuentan con el informe final de la Comisión de la Inspección de Estadios, encargada de evaluar que cada estadio cumpla con las condiciones para posteriormente habilitar o restringir que se dispute algún partido en el lugar.

“Existe una comisión de habilitación de estadios, es la encargada de inspeccionar. Nosotros solo recibimos el informe y en base a eso habilitamos o no. No tengo el informe todavía, hasta el jueves se estableció el tiempo para que nos remitan el informe. Creo que aún no llegó, por lo menos no recibí y el viernes tenemos una reunión extraordinaria”, sostuvo.

Explicó que la Comisión de la Inspección de Estadios esta compuesta por varias personas, entre ellas la Policía Nacional. “No es solo infraestructura, es seguridad también”, refirió.