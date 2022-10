“Secuestrados en el Galpón” Rendirán homenaje a Óscar Denis en el estreno de la obra

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Esta obra es una adaptación local que la habíamos hecho en el 2020 para estrenar el 20 de marzo. El 11 de marzo se declaró la cuarentena y se disolvió todo. Prácticamente más de dos años después, vamos a estrenar de forma presencial en el Teatro Municipal. En ese momento, hace dos años atrás era cercano el secuestro de Óscar Denis”, comentó.

“Este es nuestro pequeño homenaje que trabajan con el arte para plantear el cambio social y político en Paraguay para discutir con el público el tema de los secuestros”

Contó que la trama gira en torno a un guerrillero y un narco que secuestran a un empresario a quien encierran en un galpón.

“La puerta del galpón se cierra y deben quedar encerrados durante 12 horas. Todos empiezan a sentir las consecuencias de sus acciones”

Invitó al público para apreciar la obra que “tiene que ver con la realidad paraguaya”. Asimismo contó que extendieron la invitación a las hijas del exvicepresidente de la República, Óscar Denis ya que realizarán un homenaje a la memoria de su padre y de los otros secuestrados.

