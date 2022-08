Sebastián Marset prometió volver a comunicarse con nosotros, afirma periodista uruguayo

Escuchá esta Noticia en Audio.

Dario Kneubuhler, señaló que Marset en “el 2013 fue procesado por tráfico de marihuana, en uno de los vídeos hace referencia y lo compara con la legalización en Uruguay, habla mucho de José Mujica. Acá fue catalogado como el primer líder narco del cartel uruguayo”.

Sobre sus declaraciones precisó que “hay que tomarlo con pinza, porque la intención de él es defenderse y desligarse, intentamos hablar nuevamente y ya no tenía señal el teléfono. Le queríamos preguntar si es que él piensa que no es responsable de lo que se acusa, por qué no se presenta ante la justicia”.

🔴HABLÓ MARSET Sebastián Marset rompió el silencio a través de un video enviado a un canal de comunicación uruguayo. Negó vínculos con políticos paraguayos y afirmó que no hay pruebas en su contra. #1020AM pic.twitter.com/hZBnqn1Kru — Radio Ñandutí (@nanduti) August 19, 2022

