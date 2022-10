Sebastián Marset ingresó a Uruguay con pasaporte falso, según periodista

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Acá en Uruguay no se sabía nada de él, hasta que el contrata un prestigioso abogado, Alejandro Balvi para que le tramite pasaporte. Él no era desconocido aquí. Hubo casos de remoción de autoridades por este caso, por supuestamente haber facilitado los documentos a un prófugo”, empezó diciendo el periodista, quien también contó que Marset se puso en contacto con algunos comunicadores.

“Marset dijo que Mujica tuvo culpa en su caso ya que legalizó la marihuana, en algo de eso tiene razó ya que el presidente legalizó la marihuana, que habría sido el primer negocio de Sebastían (Marset)”, destacó.

Sobre las informaciones que se maneja del prófugo: “Esto no es una información oficial (Ingreso a Uruguay), me llegó esta información a través de fuentes como personas privadas de la libertad. También me llega información de parte de personas cercanas a su familia, como su primera esposa, que vive aquí”. “Marset se llevó a su primer hijo y a su primera esposa. Es muy sencillo hacerlo, los controles no son muy rigurosos”.

El comunicador contó que no tiene claro si Marset sigue o no en Uruguay, pero está intentando contactar con el mismo para una entrevista, bajo los términos que el decida. “No tengo claro si Marset está o no en el país, no sabemos cuántas veces entró tampoco. Cuando él salió en libertad en Qatar no era un problema, por algo salió con pasaporte legal”, comentó.

Sobre sus investigaciones: “Me da un poco de miedo el trabajo que hice, me gustaría conocerlo para entrevistarlo, no para juzgarlo, él se contactó con otros periodistas. Estoy tratando de contactarlo, para una entrevista en los términos que él decida. Aquí en Uruguay el Ministerio del Interior se ha mostrado muy soberbio, no quieren dar muchos detalles. Lo único que sé es que entró en el país”.

