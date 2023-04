Se pierde USD 1000 millones por no tener relaciones comerciales con China, asegura parlasuriano

Ricardo Canese, parlamentario del Mercosur, afirma no que tener relaciones con China hace perder al país más de USD 1000 millones de dólares y señaló que Paraguay no puede estar aislado del mundo.

“China no invade otros países como lo hacen otros países. Paraguay no puede estar aislado del mundo, China es la primera economía desde el 2014, siguió creciendo y mucho más que EEUU, no solo en industria sino también en tecnología”, dijo.

“Taiwán manda la plata para que se robe, como un soborno y esa practica desde el gobierno de González Macchi continuó. Hay políticos paraguayos que están muy enchufados con Taiwán porque ha recibido plata. China es el gran mercado, el Paraguay pierde mas de 1000 millones de dólares al año por no tener relación con la República Popular China”, explicó.

Sobre Taiwán:

“Taiwán tuvo la política de sobornar, facilitando negocios oscuros. Te acordaras del empedrado de Taiwán que fue un robo y porque Taiwán da plata como para que se robo prácticamente”, señaló.

Sobre el futuro de las relaciones entre China y Paraguay:

“Los agroexportadores quieren relaciones con la República Popular de China por el mercado. El Paraguay pierde más de mil millones de dólares al año por no tener relaciones con ellos”, manifestó.

“Podríamos desarrollar el transporte, el tren eléctrico y el automóvil. Qué estamos esperando para decirles a los chinos que vengan para invertir y desarrollar nuestra movilidad eléctrica”, sostuvo.

“El principal mercado es China, sin tener relaciones y perdemos como la guerra. No tiene sentido no tener relaciones y vender por intermediario, es lo que le ocurre en nuestro país”, expresó.

“Los exportadores e importadores te dicen que es fundamental tener relaciones diplomáticas con China. Si queremos acceder al mercado, a la tecnología y a las ventajas con China debemos relacionarnos”, manifestó.