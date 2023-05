“Se movían al nivel de Pablo Escobar”, afirma periodista de Curuguaty sobre el Clan Insfrán

May 24, 2023

Colmán afirmó que la cantidad de dinero que movían los Insfrán no venía de “Dios” como afirmaban, sino que era bien sabido de sus orígenes dudosos y sucios.

Estancias, terrenos, clubes de fútbol, empresas y muchos otros patrimonios eran parte de la familia que de la “noche a la mañana” empezaron a enriquecerse de manera extraordinaria.

“Los Insfrán compraban muchos terrenos en Curuguaty el que menos ganaba ganaba 10 millones”. “Era increíble cómo hablaban de Jesus, de honestidad y amor. Sólo en Colombia se le escapó un poco de su plan”, comentó.

“Hice una denuncia en mi programa, no es Dios quien está comprando las estancias y propiedades, eso es dinero sucio. Tenían un club y por partido pagaban 5 millones por partido”.

Sobre Erico Galeano.

“Erico Galeano ha de ser un pasamano nomas, y como él habrán millones. Estas personas se movían al nivel de Pablo Escobar”.

Cuando el periodista fué consultado sobre cómo sigue este caso dijo que ya no hay ningún rastro de los negocios. “Aquí en Curuguaty ya nada queda ningún negocio. Lo que acá pasaba era grande y creo que pocos saben lo que pasó”.

A pesar de todo esto el comunicador dijo que a los Insfrán no se le conoció ningún asesinato, es más ayudaban a los más necesitados con mucho dinero por lo que eran muy queridos. “Yo creo que ellos no eran asesinos. Eran como inversionistas del dinero fácil que llegaba. Ese mérito les doy, tenían mucho corazón, ayudaban con bolsas de dinero con los más necesitados, no hubo asesinatos”.