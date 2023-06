“Se debe hacer todo conforme al Estatuto, no se debe atropellar al Partido”, dice dirigente liberal

Alba Talavera, vicepresidenta segunda del PLRA, dijo que todo lo relacionado al Partido se debe hacer en el marco legal para no atropellar el Partido.

“Todo estuvo muy bueno, todo fué en paz ojalá la próxima vez sea así en la Convención”.

“En una Convención lo que se va a determinar va a ser la línea a seguir, también vamos a hablar de la situación financiera del partido y creo que también se hablará del directorio”.

“Creo que llamar a elecciones sería muy traumático y costoso para el partido. No quiero opinar sobre Efraín, lo único que creo es que todo se debe hacer en el marco legal del partido, atropellar eso lo que estaría mal. No me gustaría que la Convención sea violenta, quiero que se respete el Partido. Estamos de duelo por la gran derrota que tuvimos, yo estoy viviendo mi duelo”.

“Soy senadora suplente número dos de la Concertación. Voy a plantear una especie de Gabinete en la sombra para que cada uno sirva al partido. Cuando hay desacuerdo el que sufre es el partido”.