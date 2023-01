Se debe eliminar la “cloaca” de todos los Poderes del Estado no sólo del Poder Judicial, afirman

El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos considera que se debe eliminar la “cloaca” de todos los Poderes del Estado no sólo del Poder Judicial. Dijo que “no es necesario” que un Embajador diga los problemas que tiene el Ministerio Público como otros entes públicos.

“No estamos haciendo la tarea pero no hace falta que un Embajador venga a decirnos eso. Tengo que ser muy coherente y sabemos que hay problemas en el Poder Judicial”, expresó.

Sostuvo que se debe reformar el Poder Judicial de Paraguay. En ese sentido contó que gran parte de su estructura es del siglo XVIII.

“En el Ministerio Público también tenemos problemas pero no hace falta que un Embajador nos diga eso. Lógicamente debemos mejorar nuestra tarea”, agregó.

“Los otros poderes del Estado y poderes fácticos que operan en la sociedad inciden en el Ministerio Público y el Poder Judicial, hay que dejar de ser hipócritas (…) Hay que eliminar la oficiosidad del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Tenemos que limpiar todas las cloacas que no está sólo en el Poder Judicial”, refirió.

