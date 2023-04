Se debe dejar de lado la cuestión política y tener relaciones con China, afirma economista

Escuchá esta Noticia en Audio.

Sobre el futuro de las relaciones entre China y Paraguay:

Según se maneja, el objetivo de Paraguay es abrir el mercado chino a sus empresarios sin verse obligado a renunciar a su relación diplomática con Taiwán, al que China considera una provincia rebelde, y que tiene a nuestro país como el único aliado suramericano en la región.

“Ha salido como declaraciones del director de Aduanas en base a estudios que se han hecho pero no sé ha publicó en ningún lado y cuando se le ha requerido tampoco se ha presentado ningún estudio. Un acuerdo de libre comercio se debe hacer con el Mercosur y no de forma bilateral, no se trata de hacer un libre comercio sino tener relaciones diplomáticas con China para que ellos nos abran su su mercado de exportación”, explicó Masi.

“La posición de Paraguay siempre fue negociar en bloque, con China y otro país. Paraguay como parte del Mercosur tiene varios acuerdos de libre comercio con países del Mercosur, con Israel, Egipto, Sudamérica e India. Ahora se está viendo con Unión Europa”, señaló.

“Es conveniente tener la relación en muchos sentidos, ya no tenemos que mirar la cuestión como algo estrictamente político que siempre prevaleció en nuestros gobiernos para mantener relaciones con Taiwán, ya no lo podemos seguir sosteniendo” manifestó.

Sobre Taiwán:

Paraguay es único país de América del Sur que mantiene relaciones diplomáticas con la República de China (Taiwán): “Taiwán no es solo un donador anual de unos cuantos millones de dólares que el gobierno puede usar, sino tener una relación que tenga mayor impacto en la economía”, dijo el economista.