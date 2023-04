“Se burlan de mí”: abuelo de niña desaparecida en Emboscada cuestiona falta de avances en la causa

Escuchá esta Noticia en Audio.

“El 25 de abril me dieron una audiencia, nosotros pedimos la carpeta fiscal pero no se ve un avance, parece que se burlan de nosotros porque no hay resultados, no puede ser que alguien desaparezca y se hagan los boludos”, contó Zapata.

“Nada no consiguieron, no hay una explicación, solo hay una sentencia a la madre por deber del cuidado, pero yo no estoy buscando sentencia, estoy buscando a mi nieta”, señaló.

“La ley misma está hecha para los vagos, quiero saber si mi nieta está con vida o darle otro final a este caso”, sostuvo.

La menor de edad desapareció el 15 de abril de 2020 dentro de una propiedad, de la cual es dueño su padrastro. Las versiones hablan de que estaba jugando con cabras, aunque las investigaciones ponen en tela de juicio.

Fueron realizados varios procedimientos por parte de las autoridades, pero en ninguna se hallaron indicios de la desaparecida.