Se abstienen de declarar los militares acusados de robar en propiedad del Pastor Insfrán

Escuchá esta Noticia en Audio.

Según informaciones los sindicados no podían entrar ni salir del lugar, solamente tenían que custodiar el local. “Los seis militares están bajo observación, aún no es imputación, se les dio el derecho hoy a declarar pero se abstuvieron, estoy pidiendo los antecedentes de las investigaciones realizadas por los superiores de la justicia militar para saber si corresponde o no una imputación”, detalló.

“Hay un lugar donde había un establecimiento, como un lugar de retiro, donde había cuatro compresores de aire acondicionado de valor importante que estaban a cargo de los militares, el 12 de mayo desaparecieron, por eso están procesados los militares de turno”, sostuvo.

El agente fiscal refirió que los propios integrantes de la iglesia Centro de Convenciones de Avivamiento (CCA), ubicada en Curuguaty, realizaron la denuncia del hecho. Agregó que cada compresor tiene un valor de G. 100 millones. “El lugar donde se sustrajeron los compresores estaban en otro lugar, a 40 km de Curuguaty”, explicó.

“Se hicieron varios allanamientos pero no encontramos (armas) se hablan de otras cosas más que desaparecieron del local pero no se encontraron”, mencionó.