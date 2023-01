Santiago Peña admite que tuvo un “plus” de la estructura estatal en las pasadas elecciones 

El candidato a la Presidencia de la República por el Partido Colorado, Santiago Peña, dijo que ser candidato oficialista tiene sus ventajas por la estructura que se maneja pero que no te da la seguridad de ganar las elecciones.

“La campaña dentro del Partido Colorado ha sido eterna, un año donde nos hemos dicho de todo, donde hemos criticado, hemos atacado, hemos tratado de confundir al electorado, yo creo que está practicamente todo dicho, lo que ustedes ven soy lo que soy, no hay secretos de quien es cada candidato”, sostuvo.

Mencionó que la gente sabe quien es cada candidato y que “Efraín” es candidato hace 15 años. Dijo que la gente va a salir a elegir a quien quieren que representen durante los próximos cinco años y que “todo ya está dicho”. “El 30 de abril es importante, es un día para dejar de mirar para atrás y ver quiénes van a representar al Paraguay en los próximos 5 años”, expresó.

Peña opinó que la campaña electoral puede servir como escenario para hablar y que lo utiliza como un “gran auditorio” haciendo énfasis que le gusta la docencia. Dijo que pensaba que la academia resolviía los problemas pero que en la práctica eso no sucede de esa forma.

Mencionó es alguien nuevo en la política y que es “sapo de otro charco”, puntualizó que le´no se formó de manera tradicional en la política, “yo me formé en la academia, luego me fui a la función pública, estuve en la administración pública y ahí me di cuenta que la única forma de generar los grandes cambios a través de la política partidaria”, infirió Peña.

“Tenemos un Estado ineficiente, necesitamos más médicos y tenemos médicos que se están yendo a Europa con plata del Estado. Tenemos que ponerle al ciudadano en el centro del Estado, hay que modernizar la estructura del Estado, no está mal hecho sino está desfasado”, explicó.

Sobre Itaipú

“Hace 50 años se sabía que esto iba a pasar. Si se aplica el tratado se va a bajar la tarifa. Al no bajar la tarifa eso genera un beneficio a Paraguay. No sabemos quien está negociando, hay una desconfianza y eso genera temor, el cargo público en realidad es una carga pública “, planteó.