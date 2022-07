Santiago Ochipinti: “Se viene una avalancha de basquetbolistas de primer nivel”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Duele cuando escuchamos cuando dicen que estamos muertos. Se van a sorprender de lo que hay en el interior del Básquet Nacional. Se viene una avalancha de basquetbolistas de primer nivel”, dijo.

Campeonato Sudamericano Femenino 2022:

“A nivel de Selecciones de mayores en Sudamérica no es fácil. Brasil, Argentina, Chile vienen con su equipo A. Porque acá el que no entra entre los 4 no se va al AmeriCup. Estamos cuidando a las atletas para los juegos Odesur. Nosotros no estamos en nuestro mejor momento”, señaló.

Cabe recordar que entre el 1 y 6 de agosto iniciará el Campeonato Sudamericano Femenino 2022 que se disputará en Argentina. Las Selecciones de Paraguay, Ecuador, Uruguay y Chile buscarán uno de los cuatro boletos para la FIBA AmeriCup Femenina 2023.

