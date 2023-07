Santi Peña tomará la responsabilidad la negociación del Anexo C, afirma Justo Zacarías

El futuro director de Itaipú, Justo Zacarías, mencionó que aún no tiene conocimiento de algún miembro de la mesa negociadora de Itaipú pero adelantó que Santiago Peña llevará responsabilidad de la negociación del Anexo C de Itaipú.

Sobre el cargo que ocupará

“Es un momento gratificante para mí pero también es una enorme responsabilidad”, expresó el futuro director de Ia Itaipú.

¿Qué debe hacer Itaipú por Paraguay?

“Puede hacer mucho por Paraguay y de hecho que lo hace, no se puede negar eso. Creo que los gastos sociales pueden ser invertidos de manera más eficiente o de una manera más ordenada en concordancia con las instituciones del Estado”, sostuvo.

Sobre declaraciones de Miguel Prieto

“Me agrada y a la vez me da risa, me agrada que alguien nos otorgue tanto poder pero no tenemos nada que ver. Prieto no me interesa en qué está y está haciendo una pésima gestión municipal, desorganizada, poco productiva y corrupta. Su cantaleta de ‘Clan Zacarías’ ya terminó, ahora tiene que intentar probar su inocencia de la primera imputación que tiene”, manifestó.

Sobre royalties de Itaipú

“Una buena parte del dinero de Itaipú que llegan a los municipios es a través de royalties, pero en Ciudad del Este debe estar recibiendo USD 3 millones al año y Foz de Iguazú recibe USD 16 millones al año, son los criterios diferentes que se aplicaron a la hora aprobar las leyes de royalties en Paraguay y Brasil”, indicó.