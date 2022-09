Sanción de la FIFA: “Me consideran tonto, no pude intentar amañar porque ganamos todo” dice Trovato

El expresidente del club Olimpia, Marco Trovato se refirió a su sanción de por vida impuesta por la FIFA y aseguró que la entidad matriz del fútbol “no tiene pruebas” de dicha acusación. “Me consideran tonto, no pude intentar amañar porque ganamos todo”, aseveró.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Es una injusticia y la única forma de luchar contra ella es afrontándola. Se sobrevive gracias a la familia y al apoyo de los amigos”, afirmó.

“La FIFA me sanciona por intento de amaño ni siquiera por amaño lo cual es más tonto. Salimos cinco veces campeón, tetracampeón y tenemos un campeonato invicto. Por lo visto que me consideran muy tonto, no pude intentar amañar porque ganamos todo. Pero uno tiene que seguir luchando y poner las pruebas sobre la mesa”, expresó.

“Es muy loco esto porque uno se tiene que defender contra una acusación que no tiene pruebas. No hay un partido o resultado arreglado. No tiene sentido”, agregó.

Cabe recordar que el 28 de septiembre del 2020 la comisión disciplinaria de la FIFA sancionó al extitular del Decano, Marco Trovato por “manipulación de partidos”. La determinación tomada era de por vida.

Mientras que el 04 de octubre del 2021 la FIFA desestimó la apelación de Trovato y ratificó el fallo impuesto. Trovato no puede estar cerca de cualquier actividad de fútbol que organiza la FIFA.

El expresidente de @elClubOlimpia, @MarcoTrovatoV habló sobre su sanción impuesta por la FIFA 🗣️"Por lo visto que me consideran muy tonto, no pude intentar amañar porque ganamos todo. No tienen pruebas", afirmó el extitular del Decano. #1020AM #ÑandutíDeportes pic.twitter.com/NlKHHUvQeR — Radio Ñandutí (@nanduti) September 24, 2022

More Entradas for Show: Made in Paraguay