Salyn Buzarquis: “No podemos seguir enviando informes tibios a la Fiscalía sin que pase nada”

“Hay que entender que estos delitos son transnacionales. No podemos quedarnos de brazos cruzados y seguir enviando informes tibios que no conducen a nada. Creemos que si logramos instalar y captar la atención de ciertos sectores podemos tener resultados”, mencionó.

“Según mi experiencia esas informaciones se derivan a la Fiscalía y muere acá. El famoso oparei y no pasa nada. Yo he planteado al Senado irnos un paso más adelante. Puse el ejemplo de los Estados Unidos pero sabemos de que hay muchas instituciones internacionales que están con investigaciones y el combate contra el crimen organizado y el lavado de dinero”, explicó.

“Si la pregunta es ¿ustedes confían en la Fiscalía paraguaya?: Y yo no, no confío, a las pruebas me remito. Cuando la Fiscalía quiere imputar o allanar lo hace en 24 horas. Pero cuando no quiere investigar, no investiga”, aseveró.

“Pero si hay dos cuestiones que el Gobierno americano lo dijo claramente es que la prioridad de ellos apunta a dos cuestiones que es básicamente la lucha frontal contra el narcotráfico y el lavado de dinero”, expresó.