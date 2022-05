Salud, educación y producción: Principales ejes de trabajo de Esperanza Martínez

May 28, 2022

“Para el 2023 nosotros creemos que debemos hacer seis territorios, no 18 regiones entre Asunción y los departamentos, debemos achicar más para que cada territorio tenga su propia red final para la salud, educación y para la producción”, aseveró.

“Soñamos tener políticas a largo plazo, que nos pongamos de acuerdo que el camino es la atención primaria. Cada uno le puede dar su impronta, pero debemos hacer que la salud se organice por territorio y población para llegar a todos los paraguayos”, afirmó.

“A mi me fascina la relación médico – paciente. Cuando venían mis pacientes escribía los datos de lo que me contaban. El paciente del campo no tiene el sistema público necesario ni el acceso, por eso hice salud pública y fui ministra de Salud”, sostuvo.

“Por este motivo muchos médicos terminan haciendo política, porque el sistema no alcanza y los pacientes no tienen recursos. Aprendí a valorar a la gente por lo que vale, no por quien vota finalmente”, expresó la legisladora.

“Salud necesita más recursos, pero es cierto que hay corrupción e ineficiencia. Muchos de los directores y las cabezas de las instituciones son electos por razones partidarias. Teníamos un modelo de los 80 y los 90, cadenas de salud que se crearon porque no había. El sistema de salud para que vaya la gente. Hoy el sistema de salud no es esperar, es salir hasta el paciente”, acotó.

“En Formosa hay un hospital de alta complejidad, pero no tienen cardiocirujanos ¿cómo hacen? vienen grupos de Buenos Aires cada 15 días y operan a las personas, entonces esta al alcance de todos. Hoy el horario del médico es el que le conviene al médico, no a la gente. Se espera que las personas se sientan mal y vayan hasta el hospital, eso no es el sistema moderno”, mencionó.

Martínez refirió que “el sistema de salud de Paraguay debe migrar a un sistema parecido al español, tiene una garantía de acceso universal. Nosotros teníamos unas máquinas obsoletas y los anestésicos eran viejos. Entonces hicimos una inversión y adquirimos nueva tecnología”.