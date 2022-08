“Sabemos que hay cosas ilícitas. Los campesinos se van a plantar pero ¿quiénes son los patrones?”

Martina Paredes, presidenta de la Asociación de Familiares de la Masacre de Curuguaty, afirmó que hay personas interesadas en que las tierras de Marina Cué no se regularicen. Con respectos a las denuncias de cultivo de marihuana en el lugar, refirió que saben "que hay cosas ilícitas", dijo que si bien el campesino podría ser el encargado de la plantación, "¿Quiénes son los patrones?".

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Yo no soy quien para juzgarlos, pero sabemos que hay cosas ilícitas dentro de Marina Cué, seguro y usan nuestros caminos para hacer sus cosas ilícitas en el campo Morombí” dijo Paredes.

Contó que su grupo tiene varias denuncias contra la familia Castro. Entre otras cosas comentó que se encuentran en negociaciones con el Estado para poseer los terrenos de forma legal.

“Néstor Castro empezó a liderar un grupo de personas desde que salió de la cárcel. Este lunes ellos atropellaron tres terrenos, trayendo gente de otros lados, dijeron que los dueños de los terrenos no estaban sujetos a la reforma agraria y ocuparon terrenos ajenos”. “Ayer estuvimos denunciando esto en el Ministerio del Interior, al director de DD.HH. nuestra preocupación era esto. Ayer me contó Omar Benítez, uno de los fallecidos, el me contó que habría ocupación. Omar estaba con algunos de los vecinos entre ellos el otro fallecido Gabriel Gauto y los detenidos” contó Paredes.

Sobre Julio Colmán: “Nosotros tenemos 12 denuncias contra los Castro. El es un político loco tavyrón e irresponsable. Yo tengo la conciencia tranquila”. “Nosotros queremos la regularización de las tierras, el miércoles pasado presentamos un proyecto en el Congreso”. “Sabemos que hay cosas ilícitas en Marina Cué y en Morombí pero no somos nosotros”. “Si bien el campesino es el que planta la marihuana, quienes son los patrones. En cuanto a la madera, los campesinos no tienen los grandes camiones”

“Estamos hablando con las instituciones del medio ambiente. Ahora estamos trabajando con la WWF para ser una comunidad modelo. No se quien es la persona que no quiere que las tierras se regularicen”.

“Sabemos que la justicia paraguaya no funciona para los pobres, hoy se pagó nuevamente con vidas”.

More Entradas for Show: Zona Franca