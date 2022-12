Rubén Rubin busca mejorar seguridad, transporte público y gasto público desde el Congreso

El precandidato a la Cámara de Diputados, Rubén Rubin habló de sus propuestas, de llegar a la Cámara Baja. Manifestó que buscará mejorar la seguridad, el transporte y gasto público. "Me di cuenta que el que mucho abarca poco aprieta", dijo.

“Cuando me decido que seré candidato me junte con líderes políticos de todos los colores, me di cuenta y sentía que nosotros estamos huérfanos de líderes de nuestra generación”, expresó.

Visitó los estudios de Franja Roja de Radio Ñandutí y refirió que está generando una conexión con los jóvenes a los que buscará representar en la Cámara de Diputados.

“No coincido con que no voten, sí no salen a votar en el porcentaje que quisiéramos, pero creo que este 2023 cambiará eso”, acotó.

¿Cuáles son sus propuestas?

“Tendré mis batallas. Me di cuenta que el que mucho abarca poco aprieta. Después de recorrer todo el departamento Central el punto número uno que hay que solucionar es el tema de la seguridad”, afirmó.

“En el punto número dos está el transporte público que afecta a muchos trabajadores. Y en el punto número tres está el gasto público que debe ser una causa nacional, cortar con los privilegios de la clase política y administrar mejor”, mencionó.

Señaló que el tema de Educación y Salud se encuentran dentro del gasto público. “Para mi el problema no es tanto el sistema pero claro que hay cosas que corregir”, agregó.

