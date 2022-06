Ronald Acevedo: “El Gobierno estará muy feliz ya que mi hermano está muerto y no les va a molestar”

“La gente del Gobierno le persiguió a mi hermano en vida a muerte como para destituirle, le hicieron la vida imposible a mi hermano le mandaron preso 15 días a Concepción, el Gobierno Nacional entonces seguramente estará muy feliz ya que mi hermano está muerto y ya no les va a molestar, no esperamos nada, la familia se llama a la resignación en este país no hay justicia”, expresó el gobernador.

Asimismo señaló que el Gobierno no tiene la voluntad de continuar con la investigación para hallar a los responsables del asesinato tanto de su hija como el de su hermano, a pesar de que la Policía tenga informaciones de quienes estarían implicados, ya que habrían personas muy poderosas detrás que son “intocables”. Agregó además que su familia ya no confía en la institución policial como la Fiscalía.