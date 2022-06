Ronald Acevedo: “El asesinato de mi hermano va para el “opa rei” como la muerte de mi hija”

“Hoy se cumple 8 meses del asesinato de mi hija, fue un 9 de octubre y de mi hermano hace 22 días que murió. Todo sigue igual va rumbo al opa rei. Tal cual como fue los primeros días de la investigación del atentado de mi hija, dejan que se enfríen el caso” lamentó el gobernador

Sobre el actual estado de las investigaciones que se están realizando en torno a los crímenes contra su familia el gobernador dijo que no tiene muchas esperanzas de que se resuelvan los crímenes. “Nos dicen que tienen nombres pero todo es mentira, lo mismo ocurrió con el secuestro de Oscar Denis. Es muy triste que vivamos a merced del crimen organizado. Esto no es nada nuevo, hace 20 años venimos así en PJC y nadie hace nada, todo empeora, detrás de esto hay gente muy poderosa que opera impunemente porque están metidos en todos los estamentos de la sociedad. No hay respuesta para nadie”.

“Vienen supuestamente policías y militares a mirar qué es lo que pasa en la zona, todo es marketing para la televisión de Asunción, para decir que están haciendo algo por el Amambay” afirmó Acevedo al denunciar el nulo interés de las autoridades. “No hay interés de parte de las autoridades, la policía está en lo mismo, tengo la información de que están tratando de culpar a cualquier sicario de la muerte de mi hija”.

En cuanto el gobernador fue consultado del por qué siguen en PJC a pesar de todo lo que pasaron como familia, admitió que todo sus bienes y empresas están en esa zona por lo que no pueden tomar decisiones drásticas. “Nosotros tenemos todos nuestros bienes y empresas en PJC y no podemos dejar todo de un día para otro. No podemos dejar el esfuerzo de nuestros padres que trabajaron aquí durante toda su vida” reflexionó.

Sobre su candidatura a la intendencia de la ciudad.

El gobernador admitió que se encuentra en negociaciones con el Tribunal Electoral para tratar de pelear por el cargo. “Estamos viendo con el TSJE. Me gustaría concluir con todos los sueños y proyectos que tenía mi hermano para la ciudad” terminó diciendo Acevedo.