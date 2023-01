Rodrigo Muñoz recibe insultos de la hinchada Gumarela: “No lo esperaba”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Lo sentí mal porque ni bien llegué recibí insultos de la parte de atrás del arco y después de la preferencia cuando siempre fui muy respetuoso con el club. Estuve siete años ahí, hoy día me debo a Guaraní como en su momento me debí a Cerro (…) No me asombra nada pero tampoco lo esperaba”, expresó.

Sobre el partido ante el club Libertad:

“En el primer tiempo no nos encontramos en el partido, corrimos prácticamente detrás de la pelota y un poco desordenados”, dijo.

“Me quedé con cosas positivas del segundo tiempo y hay cosas que mejorar que pasaron en el primer tiempo, no fue todo malo. Tenemos muchos jugadores nuevos y de a poco nos irá mejor”, refirió.

More Entradas for Show: Ñanduti Deportes