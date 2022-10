Roberto “Toro” Acuña destaca buen momento de atletas en los Juegos Odesur

El exfutbolista de la Selección Paraguaya Roberto "Toro" Acuña celebró el gran momento de los atletas que representan al país en los Juegos Odesur. “Estamos viviendo una fiesta que capaz no pensábamos que se podría desarrollar en el país”, dijo.

“La gente está entusiasmada. Yo me siento orgulloso y feliz porque se está desarrollando de buena manera”, mencionó.

Sobre la Selección de Fútbol Playa (Pynandi)

“El que inició este sueño de los Pynandi y del fútbol playa fue Miguel Fretes. De tanto que me insistió fui y dije que iría un día y luego ya no, pero después ya no quería salir de allí”, comentó.

“Estamos felices por el deporte, los Pynandi y por todo lo que se está logrando en Paraguay en estos Juegos Odesur. Le da alegría a la gente que se olvida un poco de sus problemas”, refirió.

Sobre Selección Paraguaya Sub – 20

“Nos sentimos contentos y satisfechos con el trabajo que se hizo. Elegimos a esos jugadores y de ahí nos toca dirigir la Selección mayor”, señaló.

