Richer sobre declaraciones de Líder Amarilla: “No quiero entrar en el vyrorei”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Ese es el nivel de nuestro debate político. No quiero entrar en el disparate. No le quiero contestar ese discurso poco trascendente. No tiene ningún sustento ese tipo de debate. No quiero entrar en el vyrorei. Es lo más probable que no haya una visión de Estado porque para eso hay que tener una ambición política”, afirmó.

Richer explicó que cuentan con una lista unificada en Senadores y Diputados. Reveló el puesto de los candidatos en la lista de Senadores: