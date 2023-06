“Revisar las mochilas es solo una mini solución” dice exministro de educación

“Estamos pensando que revisar las mochilas es la solución, es solo una mini medida, pasa porque la familia ha abandonado a los chicos y esperan que la escuela haga ese trabajo, la familiar es insustituible”, afirmó

“Hay que desarrollar otro tipo de competencia para que el alumno pueda desarrollar un aprendizaje generalizado, todos estamos expectantes a lo que hará el nuevo gobierno”, sostuvo

“Si no se asegura el financiamiento de la educación en paraguay siempre vamos a terminar en el mismo resultado, me consta los esfuerzo de los ministros pero no hay sostenibilidad”, aseveró.

Modelo educativo anterior y actual

“El sistema educativo anterior estaba caracterizado por un sustento teórico, al docente se le daba cada paso a seguir, se le encasillaba mucho. El centro era el docente y no el alumno, el contenido era muy rígido entonces el educando tenia muy poca autonomía para interactuar”, dijo

“En 1984 se instaló la reforma educativa en aula cambia el modelo, pone como centro al estudiante, se empieza a hablar de que el docente tiene más autonomía”, contó

“Donde no hemos podido avanzar muchos es en la calidad educativa, porque iniciamos una reforma sin tener una financiación segura, había un orientación muy focalizada, los recursos se destinaron para el mejoramiento del salario de los docentes que era necesario” , puntualizó