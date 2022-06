Resaltan la necesidad de que el Estado argentino firme acuerdo sobre Yacyreta 

El ingeniero, Juan José Encina, jefe de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá lado paraguayo sostiene que Paraguay necesita la revisión reversal del Anexo C y que a esto se puede llevar a través de la aprobación de la nota del 2017 es la vía más rápida porque negociar desde cero no es viable.

“La entidad necesita la revisión reversal del Anexo C, la cual está pendiente de la aprobación del Gobierno argentino, no es perfecta pero es lo que está más cerca de ser aprobada, el otro camino es negociar de cero, esto va demorar mucho y estratégicamnete no es viable para arrancar la revisión del anexo C”, sostuvo.

El ingeniero explicó que en el 2017 el expresidente argentino Mauricio Maccri y el exmandatario Horacio Cartes llegaron a un acuerdo administrativo y financiero en Yacyreta y que esta reformulación requería de una aprobación del Congreso de cada país y la promulgación por sus Ejecutivos. Sin embargo, solo Paraguay lo aprobó en el 2018, fue promulgado por el Congreso paraguayo y el Ejecutivo, pero no así en el Estado argentino.

“Pasado 8 años el EBY necesita un ordenamiento financiero y administrativo, necesita la revisión del anexo C, está situación no nos permite una predicción a futuro en cuestiones presupuestarias para tener un plan de inversiones, porque están definidos los ingresos a futuro”.

En marzo de 2014 se cumplían 40 años de la vigencia del Tratado de Yacyretá y con ella se habilitaba la revisión del Anexo C, la cual incluye las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de Yacyretá, debían definir las estrategias y los objetivos que sean beneficiosos al Paraguay.

Al llegar a esta fecha Paraguay no contaba con ninguna estrategia y no realizó ningún pedido formal.