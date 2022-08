Relevan de su cargo a mujer que acusó al defensor del Pueblo de “dictador y maltratador”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Me relevaron de cargo, por resolución me bajaron a asistente. Soy funcionaria de carrera, va a disponer de mi rubro y me va a desvincular para que otra persona ocupe mi lugar”, sostuvo.

Rojas declaró que “por ley tiene prohibido tocar mi rubro, él dice que me va a desvincular, señaló que “soy madre de 4 hijos, aunque no le guste que diga eso. Me dice que soy una actriz por hacerme de la víctima”, puntualizó.

“Es dictador, él no es defensor del pueblo, estando yo ahí viola todos mis derechos constitucionales, no puedo decir nada, tengo que aceptar todo”, alegó.

