Codehupy presenta informes que afectan a DDHH de indígenas y campesinos a Relatoría de la ONU

“La Codehupy lideró un proceso de elaboración de informes de la Codehupy específicamente y otros tres informes más que se presentaron a la Relatoría como información preliminar para que el relator tenga una idea de que puede llegar a encontrar y armar su agenda”, mencionó.

“El relator está llegando y empieza su misión oficial el lunes, tiene como 10 días de trabajo intenso en el país. Verificará las distintas circunstancias que afectan a los DDHH relacionados a procesos o acciones que realizan y producen sustancias tóxicas en el país”, contó.

“Las sustancias tóxicas serían los residuos de la explotación de minería o de la extracción de distintos minerales, agroquímicos o sustancias que podrían afectar a la salud de acuerdo a su uso”, explicó.

