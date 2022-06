Regis Marques dispara contra Cardona: “Él se arrodilló para pedirme favores”

“Hace dos meses que estuve en Paraguay traté de reunirme con él, no me contestaba, traté de aclarar algunas cosas incluso los contratos de los chicos, nunca me contestó. Cuando yo necesite de él hizo lo que quiso, yo siempre le respeté (…) no tengo del porque regalarle nada a este señor. Si él me va a tratar como un cualquiera yo también le voy a tratar como un cualquiera”, expresó el empresario.

Asimismo comentó que las declaraciones hechas por Cardona son “populistas” para contentar de cierta manera a los hinchas de Olimpia pero que la realidad es otra. “No va a funcionar porque con la contratación va a querer los mejores y los mejores tienen precios”, comentó.