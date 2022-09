Recusarán a juez en caso Giuzzio: “Demostró tener una animadversión hacia nosotros”, afirma abogado

Guillermo Duarte Cacavelos, abogado de la defensa de Arnaldo Giuzzio, pide que el juez deje el caso ya que se muestra parcialista. "Resolvió advertirme que no le vuelva a decir cosas que le ofendan, eso está prohibido por la Constitución Nacional, atenta contra la libertad de expresión", dijo.

La audiencia de imposición de medidas cautelares del proceso que enfrenta Arnaldo Giuzzio, exministro del Interior por Supuesto Cohecho pasivo agravado será el 4 de octubre, ante el juez José Delmás.

Sobre el juez: “Hay libertad en la crítica de los fallos. Lo que dije es que no hizo ningún trabajo de juez. Le dije que su trabajo es controlar a los fiscales no ser un atajapapeles. Lo que el tenía que hacer era querellarme a mí. No actuar como lo hizo”.

“Este juez ya demostró que es parcialista, por lo que no puede seguir en este caso en estas condiciones”, dijo Duarte Cacavelos.

