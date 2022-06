Récord de inscripción de candidaturas en la ANR

“Los demás movimientos departamentales y distritales presentaron sus candidaturas. La precisión vamos a tener el 3 de julio, estimo que como se conjugó con las internas de la elección de autoridades partidarias posiblemente será un récord”, sostuvo.

Hay tres precandidatos a la Presidencia de la República y dos por la Junta de Gobierno del Partido Colorado, con miras a las elecciones internas coloradas del 18 de diciembre de este año.

Refirió que este año se da un récord en candidaturas, no así en movimientos ya que eso se dio el año pasado. “Son tres candidatos presidenciales de momento, pero eso no quiere decir que en las carpetas que están no haya otros candidatos”, explicó.

