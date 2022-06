Reclaman al MOPC la reparación de camino que une San Pedro – Concepción

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Es un reclamo al MOPC, especialmente a la Dirección de Caminos Vecinales a cargo del ingeniero Rubén Andino, no quiero referirme al ministro para no molestarlo y es una cuestión tan sencilla. Le llamé al ingeniero, fui a su oficina, le envie fotos y videos, me dijo que iban a ver pero no movió un dedo. Se trata de un camino que une San Pedro – Concepción, es una zona de producción”, sostuvo.

Mencionó que “los menonitas y pobladores se unieron para arreglar el camino que es un bien público que deberían ocuparse las autoridades. El trabajo se esta llevando adelante con aproximadamente 30 máquinas. La inversión es multimillonaria, lo que piden es que el Ministerio coopere”.