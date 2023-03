“Realmente pensé que no iba a integrar”, admite ternada para la CSJ

María Teresa González, ternada para ministra de la Corte Suprema de Justicia, admitió que ser la tercera electa para completar la terna fue bastante sorpresivo para ella ya que pensaba que no iba a integrar.

“Realmente pensé que no iba a integrar, estuve al tanto, fue muy inesperado y agradable para mí, pero fue muy sorpresivo. Esta fase es absolutamente nueva, me postulé una vez cuando fue electo Víctor Ríos, no tengo una experiencia en cómo son los tiempos que se manejan en el Senado”, afirmó.

Mencionó que el periodo electoral estaría influyendo en el plazo a determinar. “Creo que convocan a los postulantes ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero desconozco esta fase del proceso a diferencia de los otros colegas”, dijo.